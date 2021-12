Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

16 år med Merkel er slut – lyt til Altingets podcast om den afgående kansler

Hvem var Angela Merkel, og hvad havde hun af betydning for Tyskland, verden – og for Danmark? Bliv klogere på hende - og på hvad der venter for Tysklands næste kansler - i Altingets podcastserie: I Merkels fodspor.

Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

Henrik Axel Lynge Buchter

Podcastredaktør