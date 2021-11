Der forventes at blive afsagt en dom i rigsretssagen mod Inger Støjberg i midten af december 2021. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget

Anklagere har ført procedure i Rigsretten: “Det hele kan sammenfattes i et ord – pligtforsømmelse”

Anklagerne har fremført deres version af forløbet i rigsretssagen mod Inger Støjberg. Her får du et nedkog af deres argumenter, som anklagerne mener bør føre til, at den tidligere minister skal i fængsel.

Sine Riis Lund

Redaktør