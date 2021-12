Billetsalget er åbnet til VM- og EM-boksegalla med Sarah Mahfoud og Enock Poulsen den 7. januar

Med lidt under en måned til det store boksestævne i Brøndby Hallen er der nu åbnet op for billetsalget via Ticketmaster.

Fredag den 7. januar 2002 går det som bekendt løs med VM- og EM-boksegalla, når Sarah Mahfoud, Danmarks og Færøernes ubesejrede verdensmester i professionel boksning, skal forsvare sin VM-titel i fjervægt ved Danish Fight Nights store VM- og EM-boksegalla i Brøndby Hallen.

Kampen gælder verdensmesterskabet hos International Boxing Federation (IBF), som er et af boksesportens store og anerkendte VM-forbund.

Modstanderen er den officielle udfordrer Nina Meinke, som er nummer 1 på IBF’s verdensrangliste og samtidig regerende europamester. Tyskeren har ikke tabt en kamp de seneste 4 år. Hun har en rekordliste på 12 sejre i 14 kampe, mens Sarah Mahfoud, som erobrede VM-titlen i 2020, er ubesejret i 10 kampe.

Samme aften får den danske EM- og VM-aspirant Enock Mwandila Poulsen (ubesejret i 11 kampe) chancen for at blive Danmarks 25. europamester på herresiden, når han skal kæmpe om EM-titlen i super letvægt mod Franck Petitjean fra Frankrig. Enock Poulsen har som sagt tilkæmpet sig EM-chancen efter blot 11 kampe.

Den rutinerede tidligere EU-mester og tredobbelte franske mester Franck Petitjean (23 sejre, 5 nederlag, 1 uafgjort) har dog erfaring fra hele 8 titelkampe, hvoraf han kun har tabt en enkelt af disse.

Det er første gang siden 2008, at der på dansk grund arrangeres et professionelt boksestævne med både en VM-kamp og en EM-kamp på programmet.

Der bokses endvidere en række forkampe med andre professionelle boksere samt et stærkt hold af amatørboksere. Læs seneste nyt om alle kampe og hele stævnet her: Læs mere på www.danishfightnight.com

Billetter er netop sat til salg og kan nu købes hos Ticketmaster.

Direkte link: https://www.ticketmaster.dk/event/danish-fight-night-billetter/509989

Følg Danish Fight Night på Facebook: https://www.facebook.com/DFNboksning