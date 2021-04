Egedal Kommune har kun fået tildelt seks flygtninge i de seneste tre år. Ifølge borgmester Karsten Søndergaard (V) kan kommunen godt tage flere. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Borgmestre stiller sig til rådighed Vi kan godt tage flere flygtninge

Tre borgmestre melder sig nu klar til at tage flere flygtninge, hvis Folketinget beslutter sig for, at der skal flere til landet.

Kommunerne har haft positive erfaringer med det store antal fra 2015.

