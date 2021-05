På et borgermøde torsdag sagde Tesfaye til TV2, at hvis et flertal i Folketinget er imod regeringens beslutning om at placere et nyt udrejsecenter på Langeland, så vil regeringen ikke tromle det igennem. Foto: Tim K. Jensen/Ritzau Scanpix

Dagens overblik: Politisk flertal mod udrejsecenter på Langeland, og genåbning betyder fremmøde for offentligt ansatte

Flere offentligt ansatte må nu møde tilbage på arbejde 20 procent af tiden.

En samlet blå blok fremlægger beslutningsforslag, der skal stoppe planlægningen af udrejsecentret i Langeland – og SF bakker op.

Enhedslisten truer regeringen med valg.

Få morgenoverblikket fra 21. maj 2021 kl 07:55.

