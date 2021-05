\"Det gik hurtigt, da corona ramte os alle, og vi samtidig skulle få styr på data og fakta verden over,\" siger direktør for Statens Serum Institut Henrik Ullum til Jyllands-posten, om at instituttet først nu har fået lovgrundlag til at dele coronadata med internationale databaser. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Dagens overblik: SSI-deling af coronadata får først nu lovgrundlag på plads, og i Skotland fylder uafhængighed på valgdagen

Deling af SSI's sundhedsdata fra coronasmittede danskere blev stoppet i marts, men har nu fået lovgrundlag.

Ønsket om uafhængighed står højt hos flere af Skotlands politikere forud for dagens valg.

Danmark skal kunne sende uledsagede børn under 18 år til asyllejre i udlandet.

Foto: "Det gik hurtigt, da corona ramte os alle, og vi samtidig skulle få styr på data og fakta verden over," siger direktør for Statens Serum Institut Henrik Ullum til Jyllands-posten, om at instituttet først nu har fået lovgrundlag til at dele coronadata med internationale databaser. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Få morgenoverblikket fra 06.05. 2021:

ALTINGET: Dagens overblik: SSI-deling af coronadata får først nu lovgrundlag på plads, og i Skotland fylder uafhængighed på valgdagen - Altinget - Alt om politik: altinget.dk