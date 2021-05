Foto: Dansk Sygeplejeråd forhandler videre med Danske Regioner og KL om en ny overenskomstaftale. Forud for mødet har sygeplejerskerne varslet strejke. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Dagens overblik: Sygeplejerskerne fortsætter forhandlinger, og embedsmænd må alligevel sige fra over for ulovlige ordrer

Sygeplejerskerne forhandler igen overenskomst med Danske Regioner og KL. Instrukskommissionen korrigerer deres vurdering af embedsmænds ret til at sige fra over for ulovlige ordrer.

Private skal ikke længere kunne tage initiativ til en ny havvindmøllepark. Få morgenoverblikket.

Dagens overblik fra 07.05. 2021: