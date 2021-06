Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix

Dagens overblik: V kræver bestemte uddannelser undtaget fra udflytning af studiepladser

Venstre går til forhandlinger om regeringens nye plan for placering af uddannelser med et krav om at fritage udvalgte uddannelser fra udflytning. Ny aftale udvider voldtægtsofres adgang til bistandsadvokat. Få overblik over tirsdagens politiske nyheder fra 22. juni 2021 kl 08:16.

