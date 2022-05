Danske boksere bryder igennem på WBC’s verdensrangliste efter seneste VM-og EM-boksegalla

Det har tilsyneladende allerede båret frugt, at Danmark den 21. april fik sin første europamester i professionel boksning siden 2017 i Enock Poulsen, samt at Oliver Meng ved samme Danish Fight Night-boksestævne i Frederiksberg Hallerne erobrede WBC’s Youth World-titlen.

World Boxing Council (WBC), som er et af de store, anerkendte VM-forbund, har dags dato publiceret sin verdensrangliste for maj måned, og her er begge danske titelindehavere nu at finde på forbundets top-40 i deres respektive vægtklasser.

Enock Poulsen, som er ubesejret i 12 kampe, er trådt ind som nummer 30 på verdensranglisten i super letvægt. Verdensmesteren i vægtklassen er skotten Josh Taylor, som er ubesejret i 19 kampe. Han har som en af meget få boksere i verden samlet alle fire store VM-bælter og er dermed ubestridt verdensmester i super letvægt.

Den danske europamester Enock Poulsen, som selv drømmer om at blive verdensmester, træder ind på verdensranglisten efter sin EM-sejr over franskmanden Franck Petitjean. Til trods for at Enock Poulsens skulder gik af led hele tre gange under kampen, formåede han på imponerende vis at holde hovedet koldt og kæmpe sig tilbage og dermed sikre en dansk EM-triumf og blive Danmarks 25. europamester på herresiden.

22-årige Oliver Meng er den anden danske bokser hos herrerne, som nu også er at finde på WBC’s verdensrangliste. Efter blot 9 kampe som professionel er han nu trådt ind som nummer 39 i super weltervægt, hvor verdensmesteren hedder Jermell Charlo og kommer fra USA.

Oliver Meng, som er den yngste bokser på verdensranglisten i super weltervægt, belønnes for sin sejr den 21. april over den hidtidige ubesejrede amerikaner Eslih Owusu. Oliver Meng, som blev stærkere omgang for omgang i det opgør, erobrede ved den lejlighed WBC’s Youth World-titel for boksere under 23 år og 11 måneder og har altså nu – udover bæltet - opnået forbundets opmærksomhed og anerkendelse på verdensranglisten.

En tredje dansk bokser, som har fået fuld valuta for sin flotte KO-sejr ved Danish Fight Night-stævnet, er sværvægteren Kem Ljungquist. Han stoppede som bekendt ukrainske Vyacheslav Zhyvotyagin og genindtræder som følge heraf som nummer 25 i den nyoprettede vægtklasse brigderweight (vægtgrænse: 101,6 kilo), som kun anerkendes af WBC.

Det går med andre ord resultatmæssigt stærkt fremad for dansk boksning i øjeblikket, og det glæder promotor Bettina Palle fra Danish Fight Night.

»Det er skønt at se, at de danske boksere får den internationale respekt og anerkendelse, som de fortjener, og at sejrene ved det seneste vellykkede VM- og EM-boksegalla har ført til positive bevægelser på ranglisterne. Samtidig er titlerne, som der blev kæmpet om, på danske hænder, hvilket er et rigtigt stærkt udgangspunkt,« siger promotor Bettina Palle, som arrangerede den pågældende succesrige boksegalla i samarbejde med sin far Mogens Palle. Stævnet blev samtidig markeret som Mogens Palles sidste som promotor.

Den 21. april forsvarede Sarah Mahfoud som bekendt også sin IBF-VM-titel ved at besejre den officielle udfordrer (nummer 1 på IBF’s verdensrangliste) Nina Meinke fra Tyskland. Tyskeren er parentes bemærket pt. nummer 1 på WBC’s verdensrangliste i fjervægt. Sarah Mahfoud besjerede med andre ord en stærk udfordrer, som blev anset som værende nummer 1 i verden af både IBF og WBC.

Da Sarah Mahfoud blev verdensmester i 2020 skete det med en stor pointsejr over argentineren Brenda Carabajal. Samme Carabajal erobrede i weekenden WBO’s interim VM-titel i samme vægtklasse med en sejr over Debora Dionicius. Det er et resultat, der er med til at understrege Sarah Mahfouds verdensklasse-niveau.

