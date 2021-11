Mille Borgen Mikkelsen forsøger som Danske Skoleelevers formand at sætte elevdemokrati og skolepolitik på dagsordenen under kommunalvalget. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Danske Skoleelever forsøger at være en stemme for dem, som endnu ikke må stemme

Danske Skoleelevers formand, Mille Borgen Mikkelsen, har netop været rundt i 13 kommuner for at mødes med lokalpolitikere. Som repræsentant for en gruppe unge uden stemmeberettigelse forsøger hun at sætte spot på elevdemokrati og skolepolitik under kommunalvalgkampen.

Tyson W. Lyall

Redaktør