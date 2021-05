DBU-toppen har med formand Jesper Møller i spidsen forsøgt at lægge pres på FIFA og Qatar. Nu opfordrer organisationer DBU til at fortsætte trykket. Foto: Ritzau Scanpix

Der kører et diplomatisk skakspil mellem DBU og FIFA. Nu kritiserer organisationer FIFA's seneste træk

Play the Game og Amnesty er kritiske overfor FIFA's svar på DBU's åbne brev, der kræver forbedringer for migrantarbejderne i Qatar.

De roser samtidig det danske fodboldforbund og opfordrer til, at man finder allierede uden for Skandinavien, så man kan fortsætte med at lægge pres på FIFA.

Foto: DBU-toppen har med formand Jesper Møller i spidsen forsøgt at lægge pres på FIFA og Qatar. Nu opfordrer organisationer DBU til at fortsætte trykket. Foto: Ritzau Scanpix

ALTINGET: Der kører et diplomatisk skakspil mellem DBU og FIFA. Nu kritiserer organisationer FIFA's seneste træk - Altinget - Alt om politik: altinget.dk