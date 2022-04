Foto: Eric Gaillard/Reuters/Ritzau Scanpix

Det bliver Macron mod Le Pen igen – men et helt andet fransk valg end for 5 år siden

Emmanuel Macron er ikke længere "the new kid on the block" og Marine Le Pen har haft held med sin mere folkelige kampagne. Derfor er alt ikke givet, når det franske valg skal afgøres 24. april. Hør med i dagens Ajour fra 12. april 2022 kl 16:00.

Foto: Eric Gaillard/Reuters/Ritzau Scanpix

Caroline Tranberg

Podcastredaktør



Gæst: Thomas Lauritzen, Europaanalytiker på Altinget

Vært: Caroline Tranberg