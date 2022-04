Forligspartierne bag Arne-pensionen skal finde 750 millioner kroner hos jobcentrene. Ifølge Dansk Folkeparti skal regeringen tage skridtet fuldt ud og fjerne alle krav og give kommunerne et stærkere incitament til at få ledige hurtigt i job. Her ses partierne ved præsentationen af aftalen om tidlig pension i 2020. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Vigtigt

DF vil fjerne alle regler i jobcentre: Millionbesparelse vil være en fordel for alle”

Fjern alle krav om samtaler og beløn de kommuner, som får de ledige i job, lyder det fra Dansk Folkepartis nye beskæftigelsesordfører René Christensen forud for forhandlingerne om jobcenterbesparelser for 750 millioner. Færre ansatte i jobcentrene vil ikke gå ud over de ledige, hvis de tilbageværende medarbejdere slipper for bureaukrati, lyder det.

Rikke Brøndum

Journalist og redaktør