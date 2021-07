DI håber, at statsminister Mette Frederiksen (S) vil gå med til at lempe selskabsskatten som del af regeringens kommende reformspor. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

DI vil sænke selskabsskatten til 20 procent Det er en af de mest forvridende skatter i Danmark

I 2023 vil 16 EU-lande have en lavere selskabsskattesats end i Danmark. Derfor opfordrer DI nu Folketinget til at lempe selskabsskatten med to procentpoint over de kommende to år. Muligheden er der i efterårets reformspor. "Man kunne sagtens se selskabsskatten komme i spil i en større aftale," lyder det fra DI.

Foto: DI håber, at statsminister Mette Frederiksen (S) vil gå med til at lempe selskabsskatten som del af regeringens kommende reformspor. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

ALTINGET: DI vil sænke selskabsskatten til 20 procent: "Det er en af de mest forvridende skatter i Danmark" - Altinget - Alt om politik: altinget.dk