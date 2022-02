Cirka tre fjerdedele af al dansk antibiotika til dyr bruges i svineproduktionen. Nu møder nye EU-regler, der kan ende med at tvinge danske dyrlæger til at øge antibiotikaforbruget, stor modstand. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Dyrlæger råbte ikke op om omstridt EU-lov, da de havde chancen: ”Vi er ikke en særlig stor organisation”

Dyrlægernes fagorganisation forpassede selv muligheden for at råbe op om de EU-regler, der nu er trådt i kraft og har ført til utilfredshed. Foreningsformand peger på flere årsager – heriblandt at foreningen ikke er særlig stor.

Foto: Cirka tre fjerdedele af al dansk antibiotika til dyr bruges i svineproduktionen. Nu møder nye EU-regler, der kan ende med at tvinge danske dyrlæger til at øge antibiotikaforbruget, stor modstand. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Dyrlæger råbte ikke op om omstridt EU-lov, da de havde chancen: ”Vi er ikke en særlig stor organisation” - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Andreas Arp

Journalist og redaktør