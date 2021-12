Offentlighedsloven er relativt stram i forhold til, hvad man ser i andre lande omkring os. Man Kan derfor sagtens lempe uden at ødelægge regeringens muligheder for at føre politik,” siger professor emeritus Jørgen Albæk Jensen.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Efter syv år med omdiskuteret offentlighedslov tager S-regeringen hul på diskussion om lempelser

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har nu haft de første “drøftelser” med Folketingets partier om lempelse af offentlighedsloven. Både DF og støttepartierne lægger pres på regeringen og kræver mere åbenhed.

Foto: Offentlighedsloven er relativt stram i forhold til, hvad man ser i andre lande omkring os. Man Kan derfor sagtens lempe uden at ødelægge regeringens muligheder for at føre politik,” siger professor emeritus Jørgen Albæk Jensen.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Efter syv år med omdiskuteret offentlighedslov tager S-regeringen hul på diskussion om lempelser - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Karl Emil Frost

Journalist