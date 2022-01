Foto: Thomas Lekfeldt, Bo Amstrup, Martin Sylvest og Claus Fisker/Ritzau Scanpix

En joker, en klar favorit, en samlende skikkelse og en absolut underdog: De kæmper om at blive ny DF-formand

Da fredag blev til lørdag, udløb fristen for at melde sig som kandidat til formandsposten i Dansk Folkeparti. Nu venter to ugers valgkamp for de fire håbefulde DF'ere.

Foto: Thomas Lekfeldt, Bo Amstrup, Martin Sylvest og Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Maja Hagedorn

Redaktør