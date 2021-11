Fredericia blev grundlagt som fæstning i 1600-tallet. Gaderne i centrum ligger vinkelret på hinanden, så soldaterne hurtigere kunne komme ud til voldanlægget, hvis byen var under angreb. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget

En konge ville gøre Fredericia til hovedstad, men i dag kæmper byen for sit image og at rejse sig af støvet fra to borgmestres bratte fald

To skandaleramte borgmestre har taget det meste af rampelyset for Fredericia inden for de senere år. Til kommunalvalget kæmper tre borgmesterkandidater om at få lov at genrejse fortællingen om Fredericia og forløse byens "kæmpe potentiale".

Sine Riis Lund

Redaktør

Arthur Joseph Cammelbeeck

Fotojournalist