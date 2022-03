Danmarks statsminister, Mette Frederiksen, med sine kollegaer fra Estland, premierminister Kaja Kallas, og Malta, premierminister Robert Abela, til topmøde i Det Europæiske Råd. Foto: Det Europæiske Råd

EU-chefer strides i timevis om galopperende gaspriser: Vi ødelægger vores befolkninger og vores finanser

Det blev et ja til fælles gasindkøb, men nej til at pille ved energimarkederne – i hvert fald for nu – da de 27 EU-chefer mødtes i Bruxelles til et topmøde, hvor Ukraine-krigen hang tungt over deltagerne.

Peter Ingemann Nielsen

Journalist

Rikke Albrechtsen

EU-redaktør