Europas ledere satser på et bedre forhold til USA fra i år. Her er det Frankrigs præsident Macron, der trykker hånd med Donald Trump under et G7-topmøde i Biarritz i 2019. (Foto: Christian Hartmann/Reuters/Ritzau Scanpix)

Europa anno 2021: Kan vi banke virussen, genrejse økonomien og finde vej ud af krydsilden mellem USA og Kina

NYTÅRSANALYSE: Dette bliver året, hvor covid-vaccinen rulles ud, mens både nye klimamål og milliardplanen for genopretning af det indre marked skal realiseres.

Den Europæiske Union vil søge samarbejde med USA's nye præsident, men også større autonomi og handlekraft i håbet om at placere sig stærkere over for Kina.

