Flere af de mest afgørende bilag forud for det skæbnesvangre møde i regeringens top den 3. november blev først sendt ud til mødedeltagerne få minutter før, at mødet startede. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Få det vigtigste fra Minkkommissionen: Det er lidt til den komiske side at sende en sag med seks bilag ud seks minutter før et møde”

Granskningen af beslutningen om aflivningen af mink løber fra starten af oktober og cirka to måneder frem. Få overblik over de vigtigste pointer fra afhøringerne her.

Foto: Flere af de mest afgørende bilag forud for det skæbnesvangre møde i regeringens top den 3. november blev først sendt ud til mødedeltagerne få minutter før, at mødet startede. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Få det vigtigste fra Minkkommissionen: "Det er lidt til den komiske side at sende en sag med seks bilag ud seks minutter før et møde” - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Andreas Arp

Journalist og redaktør

Kristine Korsgaard

Journalist