Stabschef i Statsministeriet Martin Justesen huskede ikke så mange detaljer fra regeringsmødet, hvor man besluttede at aflive alle mink. Men han huskede tydeligt, at Mette Frederiksen tre gange spurgte sundhedsministeren og hans topembedsmand, om det virkelig var nødvendigt at aflive alle mink. Det bekræftede de, sagde Justesen. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Få det vigtigste fra Minkkommissionen: Frederiksens stabschef var uenig i Heunickes udlægning af afgørende minkmøde

Granskningen af beslutningen om aflivningen af mink løber fra starten af oktober og cirka to måneder frem. Få overblik over de vigtigste pointer fra afhøringerne her.

