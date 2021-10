Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Få overblikket: Hvilke tidligere og nuværende ministre sletter deres sms'er, og hvilke gør ikke?

Efter det er kommet frem, at Mette Frederiksen og tre af hendes nærmeste rådgivere har slettet deres sms'er i en periode under minksagen, er der opstået tvivl om, hvorvidt sms'er skal journaliseres. Læs her, hvem der sletter, og hvem der ikke gør. Overblik fra 29.oktober 2021 kl. 12:50.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Få overblikket: Hvilke tidligere og nuværende ministre sletter deres sms'er, og hvilke gør ikke? - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Mads Vikkelsø

Redaktionsassistent