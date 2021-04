Færre annoncører, men flere abonnenter på de nordiske nyhedsmedier under pandemie

Covid-19 ramte Norden og resten af verden med fuld styrke i foråret 2020. Et år senere holder pandemien stadig verden i et fast greb. Dog har de sundhedsrelaterede og de økonomiske konsekvenser af virussen været forskellige mellem de nordiske lande. Det samme gælder for den politiske reaktion.

Også på medieområdet er der forskelle i Norden, når det kommer til konsekvenser af pandemien. Nordicom ved Gøteborgs Universitet har på vegne af Nordisk Ministerråd kortlagt udviklingen af de private nyhedsmedier i pandemiens år 2020. Undersøgelsen blev gennemført i samarbejde med medieforskere fra alle de nordiske lande.

− De nationale markeder for professionelle nyhedsmedier i Norden har alle deres unikke struktur med stor variation med hensyn til størrelse, rækkevidde, finansieringsmodeller og økonomisk styrke. Også synet på statsstøtte til private medier ser anderledes ud i de nordiske lande. En omfattende økonomisk og samfundsmæssig krise – såsom coronapandemien – tydeliggør mange af disse forskelle, siger Ida Willig, professor ved Roskilde Universitet og en af redaktørerne bag rapporten.

Faldende annonceindtægter, men øgede indtægter fra publikum

Den hurtige opbremsning i de nordiske økonomier i foråret 2020 førte straks til et dramatisk fald i viljen til at investere i de nordiske reklamemarkeder. Faldet i reklamer var især stort i trykte aviser, hvor faldet i Danmark, Finland, Norge og Sverige udgjorde omkring 25 procent i 2020. Det svarer til et omsætningstab i størrelsesordenen EUR 290 millioner. Samtidig steg investeringerne i onlineannoncering i tre ud af fire lande.

− Pandemiens begrænsninger har ændret adfærden på reklamemarkedet på ganske konkret vis. Mens mange fysiske butikker har haft en vanskelig tid, har e-handlen vokset kraftigt. Det har øget interessen for at annoncere på nettet. Det er en udvikling, der har været til gavn for globale reklameplatforme som Google og Facebook, og har skadet de nationale og lokale reklamemedier, siger Jonas Ohlsson, direktør for Nordicom.

På samme tid som de private nyhedsmedier har sværere ved at fastholde deres annoncører, er det modsatte sket på publikumsmarkedet. Under 2020 rapporterede samtlige nordiske lande en betydelig stigning i rækkevidde for forskellige typer af nyhedsmedier – ikke mindst online.

Den øgede interesse for nyheder har også ført til øget betalingsvillighed for nyhedsmediets digitale indhold. Rapportens resultater peger på en klar stigning i andelen af ​​husstande i de nordiske lande, der vælger at betale for nyheder online.

− De professionelle nyhedsmedier har spillet en vigtig rolle i pandemien. Både til formidling af information og gennemgang af politiske beslutninger. Flere undersøgelser viser også, at tilliden til de nordiske nyhedsmediers dækning er steget i 2020. Det faktum, at flere nordiske mennesker har valgt at betale for nyheder, er et tegn på, at professionel journalistik har styrket sin position blandt publikum under pandemien, siger Ida Willig.

Rekordhøje støttebeløb

Det dramatiske fald på reklamemarkedet i foråret 2020 blev fulgt af ​​en intens debat i Norden om særlige støtteforanstaltninger til mediesektoren. Resultatet var, at der i 2020 blev ydet direkte statsstøtte til private nyhedsmedier i alle nordiske lande. Det drejede sig om et rekordbeløb på 275 millioner euro. Omkring en tredjedel af beløbet bestod af særlig coronastøtte.

Forskellene mellem de nordiske lande var imidlertid store. I modsætning til andre nordiske lande leverede de færøske myndigheder ingen hjælpepakke specifikt beregnet til de private medier. De private medievirksomheder har dog haft muligheden for at modtage offentlig støtte, som visse medier har benyttet sig af og andre ikke. Journalister, som på grund af Covid-19 gik fra fuldtid til deltid, kunne også søge om løntilskud som kompenserede for tabte indtægter.

− Covid-19 har ramt de private færøske medier meget forskelligt. Mens visse medier har haft det svært, rapporterer andre om en regulær vækst. Det private færøske medielandskab ligner ikke den nordiske model, fordi den er så lidt reguleret. Den private mediestøtte er meget begrænset og blev ikke indført før 2017, og lige nu hersker der stor utilfredshed blandt de etablerede private medier, bl.a. fordi regeringen har planer om at ændre den private mediestøtte og fordi det nationale, offentligt ejede postvæsen har øget omkostningerne for avisdistribution. Derfor skal store beslutninger træffes i den kommende tid, siger Heini í Skorini, forsker ved Færøernes Universitet.

Hent den fulde rapport Covid-19 og de nordiske nyhedsmedier her: https://www.nordicom.gu.se/sv/publikationer/covid-19-och-de-nordiska-nyhetsmedierna

Rapporten præsenteres på et webinar, der finder sted torsdag den 22. april kl. 13.00 og arrangeres af Nordisk Ministerråd. For mere information og registrering: https://norden.zoom.us/webinar/register/WN_y3gmIhWHRuusqFb75N41QQ