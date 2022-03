Frederiksværk er på mange måder formet af den omfattende stålproduktionen ved byens havn. Men nu har krigen i Ukraine gjort det russiske ejerskab af det lokale stålværft til en kontroversiel sag. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget

Frygten for stålværkets russiske forbindelse spøger, mens Halsnæs gør klar til at modtage 1.000 flygtninge

Geopolitik er blevet lokalpolitik i Halsnæs, hvor russiske penge i snart 20 år har holdt liv i kommunens største arbejdsplads, stålværket i Frederiksværk. Nu truer krigen i Ukraine med at sætte produktionen i stå samtidig med, at man i lokalområdet varmer op til at modtage op mod tusinde flygtninge.

Kim Rosenkilde

Redaktør