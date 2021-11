Jan Johansen er folketingsmedlem for Socialdemokratiet, men kan blive en joker ved kommunalvalget i Kerteminde, hvor han stiller op med støtte til den siddende borgmester, Kasper Ejsing Olesen (S). Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Fynske journalister venter ”kedeligt” valg, undtagen i Kerteminde

Alle borgmestre på Fyn genopstiller og står med en enkelt undtagelse som favoritter til at fortsætte på posten. For øens journalister tegner det til at blive en halv kedelig omgang, vurderer kommunalpolitisk kender.

Kim Rosenkilde

Redaktør