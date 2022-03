Afstemningen om det danske forsvarsforbehold kan kun blive en vindersag for Morten Messerschmidt, som får mulighed for at markere sig politisk som ny DF-formand, vurderer Holstein. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Holstein: En gave til Messerschmidt og et muligt problem for Frederiksen – valgkampen om forsvarsforbeholdet bliver beskidt

Den nye DF-formand kan ikke få en bedre sag at kæmpe for som ny formand, mens Socialdemokratiet kan få problemer hos en del af deres vælgere. Forsvarsforbeholdet skal til afstemningen – men hvilken valgkamp ser vi ind i? Holstein analyserer i dagens Ajour.

Foto: Afstemningen om det danske forsvarsforbehold kan kun blive en vindersag for Morten Messerschmidt, som får mulighed for at markere sig politisk som ny DF-formand, vurderer Holstein. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Holstein: En gave til Messerschmidt og et muligt problem for Frederiksen – valgkampen om forsvarsforbeholdet bliver beskidt - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Caroline Tranberg

Journalist