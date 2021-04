Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Holstein om Løkkes nye parti: Han er inspireret af Macron – men Løkke er ingen Macron

Løkke skal nok sikre sig opbakning nok til at blive valgt for sit parti, men hvad bliver hans politik, og hvad betyder Løkkes arv for hans troværdighed?

Altingets politiske kommentator ser nærmere på udviklingen.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Holstein om Løkkes nye parti: Han er inspireret af Macron – men Løkke er ingen Macron - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Podkastredaktøren...