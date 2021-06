Et tomt telt, der bruges til at teste for covid-19, står i den orange jord ved CSPS, der er én af de største offentlige sundhedsklinikker i Burkina Fasos hovedstad, Ouagadougou. Foto: Maja Hagedorn Hansen

I Burkina Faso har de endelig fået coronavacciner. Men næsten ingen vil have et stik: ”Det er ikke fair, at vi kun har fået AstraZeneca”

Rige lande beskyldes for at være usolidariske med verdens mest sårbare, der har langt færre vacciner. Men i Burkina Faso siger mange nej til at få et stik med den netop ankomne første sending. Fake news og upopulær vaccine holder folk væk, fortæller sundhedspersonale.

Foto: Et tomt telt, der bruges til at teste for covid-19, står i den orange jord ved CSPS, der er én af de største offentlige sundhedsklinikker i Burkina Fasos hovedstad, Ouagadougou. Foto: Maja Hagedorn Hansen

ALTINGET: I Burkina Faso har de endelig fået coronavacciner. Men næsten ingen vil have et stik: ”Det er ikke fair, at vi kun har fået AstraZeneca” - Altinget - Alt om politik: altinget.dk