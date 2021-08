I det politiske farvekartotek er ansvarlig økonomisk politik altså stadig noget, flertallet tiltror blå politikere. Og det betyder, at hvis økonomi tager pladsen fra velfærd eller klima, som det vigtigste emne i en kommende valgkamp, ja, så stiger de borgerliges chance for at vinde betragteligt. Men statsministeren signalerede, at hun altså også kan noget med blåt. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

I Fredericia gjorde statsministeren det klart: hun vil stjæle de borgerliges sidste stærke kort

På indholdssiden var der ikke meget nyt at hente i gårsdagens regeringskonference, men formen fortalte meget. Statsministeren har meldt sig ind i kampen om vælgernes tillid til, hvem der bedst kan varetage landets økonomiske politik. Så nu står de borgerlige ikke bare svækket og splittet – men i et dilemma.

Foto: I det politiske farvekartotek er ansvarlig økonomisk politik altså stadig noget, flertallet tiltror blå politikere. Og det betyder, at hvis økonomi tager pladsen fra velfærd eller klima, som det vigtigste emne i en kommende valgkamp, ja, så stiger de borgerliges chance for at vinde betragteligt. Men statsministeren signalerede, at hun altså også kan noget med blåt. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

ALTINGET: I Fredericia gjorde statsministeren det klart: hun vil stjæle de borgerliges sidste stærke kort - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Analyse...