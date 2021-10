Marie Bjerre på talerstolen ved Venstres landsmøde i Herning i 2019. Med klimaposten har hun fået en nøglerolle i Jakob Ellemann-Jensens vision om at sætte Venstre i spidsen for et borgerligt klimaprojekt. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

I krogene taler de om, at Marie Bjerre bliver partiets næste stjerne. Men først skal hun vise, at klima kan være en trumf for Venstre

Hun meldte sig ind i Venstre, da Fogh gjorde partiet til landets største. Nu står Marie Bjerre foran sit store gennembrud midt i partiets vælgerkrise og skal hjælpe Jakob Ellemann-Jensen med at få slået Venstre fast som et klimaparti. Altinget tegner et portræt.

Morten Øyen

Redaktør