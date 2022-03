International ekspert: Langsommelig forøgelse af forsvarsbudget ville give mening, hvis I boede på månen

Danmark befinder sig lige i brændpunktet i konflikten mellem Vesten og en russisk præsident på fremmarch, pointerer en international ekspert, der derfor ikke forstår, at Danmark skal være op til 11 år om at få sit forsvarsbudget op på at udgøre to procent af bruttonationalproduktet.

Andreas Krog

Redaktør

