Interview med von der Leyen: EU vil ikke længere være syndebuk for andres fejl

Uden EU ville små lande i Unionen have nul vacciner lige nu, lyder det fra EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, der gør klart, at hun er træt af, at EU skal tage skylden, når virksomheder ikke leverer.

Derfor strammer hun grebet.

ALTINGET: Interview med von der Leyen: EU vil ikke længere være syndebuk for andres fejl - Altinget - Alt om politik: altinget.dk