Karsten Dybvad var bestyrelsesformand på CBS fra 1. februar 2016 til 30. juni 2019.Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Karsten Dybvad godkendte vederlag på 692.000 kroner til afgående CBS-rektor i strid med reglerne

Afgående rektor på CBS fik både et engangsvederlag og et afgangsvederlag i strid med reglerne, skriver Rigsrevisionen i en ny rapport. Daværende bestyrelsesformand Karsten Dybvad tager ansvaret på sig, mens CBS overvejer at rejse krav mod den daværende bestyrelse.

