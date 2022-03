Landbrugsstyrelsen får skarp kritik for sin opfølgning på en række tilskudssager, hvor der er mistanke om svig. (ARKIV) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Landbrugsstyrelsen undlod i strid med loven at informere Rigsrevisionen og politianmeldte ikke landmænd mistænkt for svig

Statsrevisorerne mener, at omfanget af mangler, fejl og uregelmæssigheder i Landbrugsstyrelsens forvaltning af tilskudssager med mistanke om svig har været så stort, at det er udtryk for “en bekymrende og usædvanlig forvaltningskultur”.

Foto: Landbrugsstyrelsen får skarp kritik for sin opfølgning på en række tilskudssager, hvor der er mistanke om svig. (ARKIV) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Landbrugsstyrelsen undlod i strid med loven at informere Rigsrevisionen og politianmeldte ikke landmænd mistænkt for svig - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Sine Riis Lund

Journalist og redaktør