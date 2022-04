Liva er sat i verden for at hjælpe kvinder, der er traumatiserede af vold eller prostitution. En del af pengene gik i 2020 til en stor renovering, som Livas daværende formand selv reklamerede for, at han stod for. Nu trækker han i land. Foto: Ritzau Scanpix

Liva-formand reklamerede med, at hans firma havde renoveret foreningens hovedkvarter: Nu afviser han

Den tidligere Liva-bestyrelsesformand, entreprenøren Jan Husum, lavede i et Facebook-opslag reklame for, at hans eget byggefirma havde renoveret foreningens lokaler, mens han sad som formand for bestyrelsen. Nu ændrer han dog forklaring. “Jeg var bare frivillig konsulent,” lyder det.

Søren Dahl

Journalist

Rasmus Dahl Løppenthin

Journalist