Magnus Heunicke tog 13 siders noter til det afgørende minkmøde: Ingen talte om lovhjemmel

Fredag blev en intens dag i Minkkommissionen, da sundhedsministerens egne notesbøger pludselig blev lagt frem. De tyder på, at det var Mette Frederiksen, der konkluderede endeligt, at alle mink skulle aflives, men at især sundhedsministeren og Justitsministeriets departementschef aktivt talte denne løsning frem.

Kristine Korsgaard

Journalist