Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Mai Villadsen efter opblødning af Enhedslistens EU-politik: Det er et markant skridt, men også et godt kompromis

Efter et historisk opgør slår Enhedslistens nye EU-politik "nu fast med syvtommersøm", at det ikke længere er et mål sig selv for partiet at melde sig ud af unionen, siger Mai Villadsen. Hun ser årsmødets resultat som "et markant skridt, der er bredt flertal bag".

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Mai Villadsen efter opblødning af Enhedslistens EU-politik: "Det er et markant skridt, men også et godt kompromis" - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Marie Møller Munksgaard

Journalist