Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix

Måling: Massivt flertal af danskerne vil have stop for import af russisk gas

73 procent af danskerne mener, at Danmark bør stoppe med at importere gas fra Rusland, selvom det vil betyde stigende priser og energimangel. Når folk føler vrede og trusler, er de villige til at give afkald på meget, siger professor.

Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix

Morten Øyen

Redaktør