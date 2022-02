Tidligere udlændingeordfører for DF, Martin Henriksen, forlod Dansk Folkeparti fredag, da han mener, at Morten Messerschmidts ledelsesstil vil undergrave partiet. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Martin Henriksen: ”Hvis ledelsesstilen fortsætter, er der en risiko for, at DF knækker midt over”

DF’s mangeårige udlændingeordfører Martin Henriksen har sagt endeligt farvel til sit parti efter det tabte kampvalg mod Morten Messerschmidt. Han tror ikke på, at den nye ledelse kan samle fløjene i partiet. I stedet risikerer partiet nu at gøre "mere skade end gavn i forhold til at samle højrefløjen" i dansk politik.

Foto: Tidligere udlændingeordfører for DF, Martin Henriksen, forlod Dansk Folkeparti fredag, da han mener, at Morten Messerschmidts ledelsesstil vil undergrave partiet. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Lærke Møller Hansen

Journalist