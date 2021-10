Bag de høje vinduer på første salen i Kolding Rådhus gemmer byrådssalen sig. Lige til venstre ligger det borgmesterkontor, som der er dømt hård kamp om frem mod kommunalvalget. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Mens alle taler om Villy og Eva, drømmer Konservative om at snuppe borgmesterposten i Kolding

Villy Søvndal vil male Kolding rødt, og Eva Kjer Hansen kæmper for at bevare Venstres greb om magten. I kulissen lurer andre kandidater, som håber på at forpurre de politiske kendissers planer. Tag med til Kolding, hvor valgets udfald afhænger mere af personer end politik.

Foto: Bag de høje vinduer på første salen i Kolding Rådhus gemmer byrådssalen sig. Lige til venstre ligger det borgmesterkontor, som der er dømt hård kamp om frem mod kommunalvalget. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Mens alle taler om Villy og Eva, drømmer Konservative om at snuppe borgmesterposten i Kolding - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Kim Rosenkilde

Redaktør