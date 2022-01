Mette Frederiksen er endegyldigt trådt ind i en ny fase. Arbejderismen med den nostalgiske længsel efter fortidens Danmark og den dybe skepsis over for globaliseringen og fremtiden fortoner sig, og hun lyder mere og mere som en hvilken som helst anden statsminister fra de seneste 40 år, der har talt om reformer, øget arbejdsudbud, og at Danmark skal ind i hjertet af Europa. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Mette Frederiksen satte gang i Operation Klimavalg – men på et afgørende område står hun stadig blottet

Statsministerens store styrke har været de store fortællinger, nu jagter hun dagsordener i stedet for at sætte dem. Spørgsmålet er, om regeringen med en CO2-skat vil gøre klima til den nye udlændingepolitik.

Foto: Mette Frederiksen er endegyldigt trådt ind i en ny fase. Arbejderismen med den nostalgiske længsel efter fortidens Danmark og den dybe skepsis over for globaliseringen og fremtiden fortoner sig, og hun lyder mere og mere som en hvilken som helst anden statsminister fra de seneste 40 år, der har talt om reformer, øget arbejdsudbud, og at Danmark skal ind i hjertet af Europa. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Mette Frederiksen satte gang i Operation Klimavalg – men på et afgørende område står hun stadig blottet - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

ANALYSE

Esben Schjørring

Politisk redaktør