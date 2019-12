Mogens Palle sikrer sensationel god sparring til Sarah Mahfoud før VM-brag mod Brenda Carabajal

VM-udfordreren Elena Gradinar, som var den seneste, der boksede titelkamp mod Brenda Carabajal, hentes til Danmark for at skærpe Sarah Mahfoud før VM-kampen den 1. februar.





Sarah Mahfoud kommer til at få ideel sparring forud for den spændende VM-kamp i fjervægt lørdag den 1. februar, hvor hun tørner sammen med IBF-verdensmesteren Brenda Carabajal i Frederiksberg Hallerne.







Gennem sit store netværk af kontakter i bokseverdenen er det nemlig lykkedes promotor Mogens Palle at overtale den seneste VM-udfordrer, russeren Elena Gradinar, til at komme til Danmark og være sparringspartner for den danske VM-udfordrer





Det må anses for at være lidt af et scoop, idet den russiske bokser fra Sankt Petersborg både er en verdensklassebokser og samtidig har et indgående kendskab til den argentinske verdensmesters boksestil. Argentineren og russeren kæmpede nemlig mod hinanden om den ledige IBF VM-titel den 13. april 2019 i Boardwalk Hall i Atlantic City, USA. Carabajal vandt ved den lejlighed en snæver pointafgørelse efter 10 hårde omgange og snuppede dermed VM-titlen.





Elena Gradinar, som er nummer 6 på IBF’s verdensrangliste, har en lang amatørkarriere bag sig med 73 sejre og kun 8 nederlag herunder flere nationale og internationale turneringssejre. Hun har som professionel bokset 10 kampe med sejre i de 9. Det eneste nederlag var som bekendt i VM-kampen mod netop Brenda Carabajal.





Russeren er tidligere indehaver af IBF’s intercontinental-titel efter en sejr over eksverdensmesteren Olivia Gerula i 2018. Det er den samme titel i det anerkendte VM-forbund, som Sarah Mahfoud efterfølgende vandt, da russeren i mellemtiden var blevet forfremmet til at bokse om VM-titlen mod Carabajal.





Promotor Mogens Palle glæder sig over, at det er lykkedes at engagere den russiske verdensklassebokser, fordi det meget vel kan blive en VM-kamp, der bliver afgjort på de små marginaler.





”Elena Gradinar er en stærk og dygtig bokser, der vil kunne presse Sarah Mahfoud til det yderste og på en sådan måde, at jeg er overbevist om, at vi får en meget stærk og velforberedt Sarah Mahfoud at se i ringen den 1. februar. Det kan forhåbentligt være det, der gør en forskel og vipper opgøret over til dansk fordel i dette meget spændende VM-brag,” siger Mogens Palle.





Det danske boksepublikum får endvidere mulighed for at se den russiske bokser i aktion, fordi det er forhandlet på plads, at Gradinar selv kommer på programmet, når det går løs med VM-boksegallaen i Frederiksberg Hallerne den 1. februar. Navnet på Elena Gradinars modstander denne aften vil blive annonceret i nærmeste fremtid.





Elena Gradinar, som i 2018 blev kåret som ”Prospect of the year” i kvindeboksningens verden af boksenyhedsmediet ”Women of Boxing”, ankommer til Danmark til sparring med Sarah Mahfoud straks efter nytår.





Udover denne kamp og selve VM-kampen, som kan føre til, at Danmark får sin første IBF-verdensmester nogensinde, er der programsat yderligere 5-6 boksekampe med de hjemlige Danish Fight Night-stjerner herunder Oliver Meng, som skal forsvare sin IBF junior-VM-titel samt Jeppe Morell, Victor Ramon, Heva Sharif og Adel Younes. Hvis cruiservægteren Ditlev Rossing meldes klar efter sin håndoperation, vil der ligeledes være linet en modstander op til ham.





Yderligere information om kampene, de danske boksere og de udenlandske modstandere vil blive præsenteret snarest.









Fakta: De seneste 10 VM-kampe i IBF-regi



01-02-2020 Brenda Carabajal vs. Sarah Mahfoud – Copenhagen

13-04-2019 Brenda Carabajal PTS10 Elena Gradinar - Atlantic City

17-02-2018 Jennifer Han PTS10 Lizbeth Crespo - El Paso

17-02-2017 Jennifer Han PTS10 Olivia Gerula - El Paso

15-10-2016 Jennifer Han PTS10 Liliana Martinez - El Paso

29-04-2016 Jennifer Han PTS10 Calista Silgado - El Paso

19-09-2015 Jennifer Han PTS10 Helen Joseph - El Paso

27-04-2013 Dahiana Santana PTS10 Claudia Lopez - Buenos Aires

17-12-2012 Dahiana Santana PTS10 Helen Joseph - Santo Domingo

12-08-2012 Dahiana Santana TKO7 Marisol Reyes - Santo Domingo

20-11-2011 Dahiana Santana PTS10 Stacey Reile - Las Vegas





Danske verdensmestre efter Anden Verdenskrig (i de 4 største forbund WBA, WBC, IBF, WBO)



* Ayub Kalule (Uganda/Danmark), letmellemvægt, WBA (1979-1981)

* Johnny Bredahl, jr. bantamvægt, WBO (1992-1994) og bantamvægt, WBA (2002-2004)

* Jimmi Bredahl, jr. letvægt, WBO (1992-1994)

* Gert Bo Jacobsen, weltervægt, WBO (1993)

* Mikkel Kessler, super mellemvægt, WBA (2004-2007, 2008-2009, 2012-2013), WBC (2006-2007 og 2010)

* Anita Christensen, bantamvægt, WBA (2006-2008), WBC (2006-2008)

* Dina Thorslund, super bantamvægt, WBC (2018), WBO (2018- ).