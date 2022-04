Støtten til Rusland og Belarus blev \"lagt på is\" som en reaktion på Ruslands militære angreb på Ukraine. På billedet ses beskadigede boliger i byen Mariupol. Foto: Pavel Klimov/Reuters/Ritzau Scanpix

Ngo til Nordisk Ministerråd: Ødelæggende at pause støtten til frie medier i Rusland og Belarus

International Media Support kritiserer Nordisk Ministerråd for at stoppe støtten til frie medier i Rusland og Belarus. Den danske samarbejdsminister, Flemming Møller Mortensen (S), siger at man kun vil ramme regimerne, og at de hurtigst muligt vil genoptage støtten til projekter, der går uden om dem.

Foto: Støtten til Rusland og Belarus blev "lagt på is" som en reaktion på Ruslands militære angreb på Ukraine. På billedet ses beskadigede boliger i byen Mariupol. Foto: Pavel Klimov/Reuters/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Ngo til Nordisk Ministerråd: Ødelæggende at pause støtten til frie medier i Rusland og Belarus - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Christina Houlind

Journalist