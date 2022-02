Tidligere formand Per Christensen trak sig tirsdag 25. januar ved et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde efter aftale med resten af den daglige ledelse. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget

Ny 3F-formand: Mediernes dækning af dobbeltliv var afgørende for Per Christensens afgang

Den tidligere 3F-formand Per Christensens dobbeltliv ville fortsat have været en privat sag, hvis ikke medierne havde beskrevet den. Det mener den nu konstituerede formand, Tina Christensen. Hun har ikke ønsket at stille op til interview med Altinget om sagen, men har sendt en række skriftlige svar. Se dem her.

Rikke Brøndum

Journalist og redaktør