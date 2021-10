Foto: colourbox.com

Nye beregninger: Øremærket barsel kan medføre ekstraudgift på milliarder og 9.000 færre hænder

Midt i de politiske forhandlinger om at øremærke ni ugers ekstra barsel til fædre, oplyser Beskæftigelsesministeriet, at implementeringen af EU-direktivet vil koste 2,5 mia. kr. og reducere arbejdsbuddet med 9.000 personer. Det skyldes, at nogle grupper med direktivet vil få dobbelt ret til barselsdagpenge.

Foto: colourbox.com

ALTINGET: Nye beregninger: Øremærket barsel kan medføre ekstraudgift på milliarder og 9.000 færre hænder - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Rikke Brøndum

Journalist og redaktør