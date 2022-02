Der er fokus på at forbedre arbejdsmiljøet på Christiansborg, efter at en række folketingsmedlemmer har sygemeldt sig med stress over de seneste år. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Nyt kodeks skal afhjælpe problemer med stress på Christiansborg: “Vi bliver nødt til at være fælles om at blive bedre”

Et enigt folketing står bag et nyt kodeks med retningslinjer for møder og forhandlinger. Kodekset kommer på bagkant af et stigende fokus på arbejdsmiljøet på Christiansborg, hvor flere beretter om stort arbejdspres og en stresset arbejdskultur.

Marie Møller Munksgaard

Journalist