Inger Støjberg er en del af en ny politisk virkelighed med ministre, der næsten er hurtigere med at sige til offentligheden, hvad de vil, end deres eget embedsapparat. Det gør det svært for embedsværket at sætte de faglige grænser ind i tide. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget

Professor: Ny politisk virkelighed gør det meget svært for embedsmænd at sætte faglige grænser

Juraprofessor Michael Gøtze har fulgt rigsretssagen tæt. Her er tre af de centrale pointer om embedsværket, som han uddrager af sagen.

Sine Riis Lund

Journalist og redaktør