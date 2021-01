(Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Regeringen vil hjælpe udsatte børn på 43 måder: Det skal være lettere at bortadoptere mod forældrenes vilje

UDSPIL: Socialminister Astrid Krag (S) og to andre ministre har fremlagt regeringens børneudspil, som skal give udsatte børn "et trygt hjem".

Det skal blandt andet være nemmere at bortadoptere uden samtykke, også allerede fra fødslen, og der skal sættes særligt ind over for vold mod børn i indvandrerfamilier.

