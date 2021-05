Arkivfoto. Fredagsbøn i moskeen ved Det Muslimske Trossamfund på Dortheasvej i Københavns Nordvestkvarter.

Foto: David Leth Williams/Ritzau Scanpix

Regeringen vil oversætte prædikener til dansk. Sådan gik det, da vi gjorde det for 200 år siden

Erfaringer fra 1800-tallet med at oversætte forkyndelser og prædikener til dansk er en delvis succes. Men ekspert tvivler på, at et nyt forslag vil have samme effekt: Vi er i dag et oplyst demokrati, lyder det.

